¿Qué fue de Thomas Brodie-Sangster luego de pasar por la serie emblema de HBO? – Game of Thrones

Thomas Brodie-Sangster … ¿quién? Bueno, ubiquemos todo. Thomas es mejor conocido por su papel de Jojen Reed en Game Of Thrones , pero ¿qué ha estado haciendo desde que dejó la serie de HBO ? Porque hay vida después del éxito.. o no.

Game Of Thrones , la serie basada en una serie de aclamadas novelas de fantasía del autor George R.R.Martin , que enganchó a los espectadores desde el principio, tuvo un reparto muy grande desde su primer episodio. A su vez, al extenso elenco de personajes de Game Of Thrones también nos presentó a muchos actores jóvenes futuros: esto incluye a semi desconocidos en su momento (debemos aceptarlo…) Emilia Clarke , Kit Harrington , Sophia Turner y Richard Madden . Y entre ellos Thomas Brodie-Sangster , claro.

Thomas Brodie-Sangster apareció por primera vez como Jojen Reed en Game Of Thrones durante la temporada 3. Antes de unirse al programa, el actor interpretó a Sam, el hijo de Liam Neeson en Love Actually (2003), también apareció en Nowhere Boy (2009) como Paul McCartney y en un episodio no muy importante para la trama de la serie Doctor Who.

El arco de Jojen en la serie lo encuentra a él y a su hermana Meera, interpretada por Ellie Kendrick, acompañando a Bran en su búsqueda para ir más allá del Muro para encontrar el Cuervo de Tres Ojos. Después de un viaje difícil, finalmente alcanzan su objetivo en el final de la temporada 4 titulado The Children, aunque Jojen es asesinado por un wight.