¿Qué hace el Spider-Man de Sam Raimi en este trailer?

Algo sumamente increíble ocurrió en el trailer de Morbius, y no nos referimos a Matt Smith (Doctor Who) ni a la sorpresiva aparición final de Michael Keaton (Vulture), haciendo referencia a los Seis Siniestros.

¿Vieron ESE letrero de Spider-Man? Si no pudieron atención, lo más probable es que solamente pensaran en la conexión del Spider-Verse de Sony Pictures y su semi-relación con el MCU (de hecho, en el mural se señala al Araña como “asesino”, tras los eventos de Far From Home).

Pero si ven DETENIDAMENTE, no se trata del traje del Araña de Tom Holland… ¡sino del de Tobey Maguire de la trilogía de Sam Raimi!

Ahora bien, esa imagen en especial no aparece en NINGUNA de las películas de antaño, SINO EN EL VIDEOJUEGO de Insomniac Games, lanzado para PlayStation 4 en 2018.

Tan es así, que el VP de Marvel Games (Bill Rosemann) resaltó la referencia en su cuenta de Twitter: