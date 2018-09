¿Qué hay detrás de la serie sensación de Amazon? – The Marvelous Mrs. Maisel

Amazon Prime Video fue una de las últimas incorporaciones al mercado global de plataformas de streaming en México y Latinoamérica. Fue en 2016 –5 años después de la llegada de Netflix a territorio mexicano- cuando la plataforma se extendió a lo largo del continente americano. A pesar de su rezago para alcanzar otros públicos, este servicio ha creado distintos productos audiovisuales desde hace 4 años, aunque algunos de estos son poco reconocidos o vistos.

Amazon cuenta con una división llamada Amazon Studios, la cual desde 2010 ha generado películas independientes que han destacado en distintos festivales de cine y premiaciones de renombre. Entre algunos de sus títulos destacan The Big Sick (Showalter, 2017), Manchester by the Sea (Lonergan, 2016), además de los próximos estrenos Suspiria (Guadagnino, 2018) y Beautiful Boy (Groeningen, 2018).