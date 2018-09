¿Qué nos quieren decir a través del nuevo póster y la sinopsis oficial para la novena temporada? – The Walking Dead

AMC ha lanzado un nuevo póster, junto con una sinopsis oficial, para la novena y próxima temporada de The Walking Dead y el enfoque recae en gran medida en Rick y su papel como líder de un mundo nuevo en crecimiento. Sí, como lo leen: TODO sigue recayendo en Grimes .

Como muchos fanáticos de The Walking Dead ya sabrán, la historia de Rick Grimes llegará a su fin en la temporada 9 , ya que se confirma que la estrella Andrew Lincoln abandonará el programa. Con Carl muerto la temporada pasada y la líder de Hilltop , Maggie , que también se alejará de la serie, The Walking Dead pronto se verá obligada a desviarse violentamente de su material original, y eso significa que la posición de Rick como líder de Alexandria desaparece, cosa que tendrá que ser llenada más temprano que tarde.

“La temporada pasada trajo la culminación de ‘All Out War’, que enfrentó a Rick Grimes y su grupo de supervivientes contra los Saviors y su astuto líder, Negan . Con la vida de Negan en sus manos, Rick tenía una elección que definía el carácter frente a él. Al tomar la decisión unilateral de perdonar a Negan , Rick confirmó los valores que su difunto hijo, Carl , abogó por construir para el futuro, pero creó conflictos dentro de su grupo.

Analicemos por partes. Hay varios elementos notables en el nuevo póster, además de la prominencia de Rick que sugiere un gran enfoque en el personaje de Lincoln en la primera mitad de la temporada 9 . Destacamos primero que se puede ver un pequeño (y ya ultra bendito) helicóptero en el lado izquierdo, provocando un mayor desarrollo en el misterio introducido anteriormente. Por otro lado, los protagonistas que serán importantes en esta temporada son (además del ya mencionado Grimes ) Carol , Maggie , Michonne y Daryl ; si analizamos sus posiciones más alejadas están Maggie y Carol , Michonne al frente de los cuatro y muy poco detrás de ella Daryl … ¿podrá significar que cuanto más lejos de Rick menos chances de seguir en el show? Pensemos en que Maggie se va… No queremos eso para Carol …

La sinopsis también incluye algunos puntos interesantes y destacados. En primer lugar, se ha confirmado que el tiempo de la temporada 9 saltará un año y medio desde la temporada pasada, y esto es menos que el período de 2 años saltó en las historietas y considerablemente menos de lo que insinuaron las escenas del Old Man Rick en la temporada 8. Segundo, la idea de que la naturaleza se apodere de las estructuras se siente como un concepto intrigante y podría tener el poder de refrescar el estilo visual de The Walking Dead, que se ha mantenido relativamente constante a lo largo de los años, cosa que está sucediendo en Fear The Walking Dead, su spin-off, en el mismo en el que un huracán / tornado / tormenta fue muy bien reflejado. Por último, es interesante que se le dé énfasis a esos “caminantes inesperados”, o sea, Los Susurradores, por quienes esperamos mucho, que duren al menos una temporada entera.