¿Qué personajes cinematográficos podrían vencer al Señor Wick en una pelea?

Obviamente, aquí no incluiremos a personajes de películas como Superman o Thor , por nombrar algunos superhéroes, sino que nos centraremos en quienes no tengan super poderes de otro mundo.

Como vimos en las tres películas de John Wick , él ciertamente es un fantástico asesino: tanto en la pelea cuerpo a cuerpo como con las pistolas o las armas blancas, John parece no tener debilidad alguna… ¿o sí? Y de esa misma pregunta este artículo: ¿quién puede vencerlo del mundo cinematográfico?

5 . Barney Ross

Aquí me vi muy tentado de poner a Rocky Balboa, pero todos sabemos que nuestro amado Roco no duraría más de un minuto frente a John Wick, así que opté por el personaje de Sylvester Stallone en The Expendables.

Si bien este también podría ser el puesto de Rambo, creo que Barney tiene muchas más habilidades que el icónico personaje de Sly: es un mercenario experto, es fuerte en el combate cuerpo a cuerpo, es muy ágil con las armas y también puede manejar cuchillos, cadenas o lo que sea.