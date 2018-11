Qué personajes deberían aparecer en la película y cómo necesitamos verlos – Breaking Bad

Aunque la historia de Walter White terminó definitivamente (o al menos eso creemos), la de Jesse quedó abierta: liberado de las garras de Jack y su pandilla de nazis, escapó a toda velocidad del asentamiento y eso fue lo último que vimos de él. La película nos mostrará lo que sucederá a continuación, pero Jesse no es el único personaje cuyo destino no fue explicado completamente: hay algunas caras conocidas que podrían reaparecer en la película.

Después de nueve temporadas de televisión y contando, el universo de Breaking Bad está listo para expandirse hacia la pantalla grande, y recientemente se confirmó que una película está en los planes de Vince Gilligan y compañía. No cualquier película, claro, sino una que va a ser escrita y producida por él y que será una continuación directa de Felina , el último capítulo de la serie que se emitió en 2013 .

Skyler y Walter Jr.

Hay suficientes motivos para que Skyler y Walt Jr. no quieran tener nada que ver con Jesse , dado lo conectado que está con Heisenberg y los sucesos que destrozaron a su familia, pero al mismo tiempo hay muchos para que también sus destinos vuelvan a encontrarse.

Puede ser extraño estar tan cerca de ellos y NO controlar lo que están haciendo. Jesse podría estar tratando de hacer las paces y disculparse por el daño que causó, ya que, en última instancia, es una buena persona y es inevitable que la muerte de Walt se aborde de alguna manera durante la película.

Skinny Pete y Badger

Jesse necesitará algunos amigos o caras conocidas. Se escapa de Jack y compañía con su vida intacta, pero no tiene a donde ir realmente. Pete y Badger son dos de sus amigos más antiguos, por lo que tendría sentido para ellos ser las primeras personas a las que acude después de su escape, buscado un trabajo o un lugar donde quedarse. Además, son personajes muy queridos por los fanáticos.

Brock Cantillo

Sin embargo, como Brock tampoco tiene muchas personas en su vida, podrían estar juntos, y a través de Brock la película puede hacer algo que el programa de televisión no pudo: dar a Jesse un final realmente feliz. Tal vez construir una historia similar a la de Wolverine y X-23 en Logan .

Como Jesse ha pasado por una experiencia tan traumática, Brock es el único vínculo que le queda, es una de las pocas personas que le importan. Por lo menos, querría controlarlo y ver cómo está, incluso si no quiere interrumpir su vida.

Saul Goodman

Solo hemos visto fragmentos de la vida de Gene a través de Better Call Saul , pero Vince Gilligan ha sugerido que quiere mostrar más de ese futuro, y las líneas de tiempo deberían coincidir.

Gene está constantemente mirando por encima de su hombro, y parece que su pasado lo está alcanzando. Tener un vínculo entre los dos, entonces, no está fuera de discusión, ya que hasta ahora es el único personaje que hemos visto después de Breaking Bad .

Walter White

Walter White no regresará de entre los muertos (¿o si?), pero eso no significa que no tenga un lugar dentro del film.

Walt es la mayor influencia en la vida de Jesse, para bien o para mal. Su presencia, y su muerte, permanecerán en su mente para siempre, y no sabemos en qué tipo de estado mental estará después de sufrir la tortura de Jack y sus secuaces.