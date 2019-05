¿Qué puertas ha abierto el éxito de Pikachu?

Es un caso raro, pero curiosamente logró lo que muchas franquicias –y millones de dólares invertidos, como Assassin’s Creed– no pudieron. Se trata de un spinoff y ni siquiera está basado al 100% en su material de origen. Los fans de la saga Pokémon esperaron durante 23 años algo tan grande como una película live-action de gran presupuesto, con sus monstruos de bolsillo favoritos –sin menospreciar las 22 películas anime– y es hasta 2019 cuando esto sucede, y en una gran forma. Detective Pikachu está recolectando opiniones mayormente positivas entre fans de la franquicia y cinéfilos comunes, pero lo más importante es que los exigentes seguidores de Pokémon están mayormente contentos, pese a que el primer filme no se centró en ya enorme universo que durante todos estos años The Pokémon Company ha forjado.