¿Qué sabemos de los titanes hasta ahora? – Attack on Titan

Attack on Titan es, probablemente, uno de los animés más exitosos de los últimos tiempos. Y no es por nada, su trama se complejiza temporada tras temporada, entregándonos un show que madura segundo a segundo y te atrapa sin dejarte a escapar.

1 . Parecen humanos gigantes, pero con algunas variaciones

A primera vista, los titanes parecen seres humanos de tamaño descomunal. Sin embargo, tienen algunas diferencias con nosotros. En primera instancia, la mayoría de ellos se ven algo deformados: cabezas grandes, extremidades pequeñas, etc. Además, casi todos tienen una apariencia masculina, aunque debemos aclarar que no poseen genitales.

2 . Devorar humanos no tiene que ver con su alimentación

Lo más aterrorizante de estos monstruos es que no necesitan devorar seres humanos para sobrevivir. Mientras la humanidad se refugió detrás de las murallas, los titanes vivieron 100 años sin probar su carne y no solo no desaparecieron, sino que no influyó en absoluto su existencia. Parecería ser que devoran seres humanos por puro placer, ya que, además, ignoran a cualquier otra forma de vida como caballos, pájaros, etc.