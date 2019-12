¿Qué significa la nueva armadura dorada?

El primer tráiler de Wonder Woman 1984 se lanzó hace un par de días y con él llegó nuestro primer vistazo a uno de los dos nuevos trajes que Gal Gadot lucirá en la secuela de DC . Wonder Woman 1984 ve a Diana continuar su vida en el mundo de los hombres siete décadas después de su primera misión, en la misma que destruyó a Ares en la Primera Guerra Mundial . Steve Trevor ( Chris Pine ) ha regresado de alguna manera, mientras que los dos antagonistas principales de la película parecen ser Maxwell Lord ( Pedro Pascal ) y Cheetah ( Kristen Wiig ).

Si bien es muy poco probable que Kingdom Come influya en Wonder Woman 1984 , la decisión de tomar pistas visuales del cómic es una agradable sorpresa para todos. El cómic proporcionó una gran cantidad de nuevos diseños para personajes icónicos como Batman , Superman , entre otros.

Si bien aún no conocemos el propósito de la armadura del Águila Dorada, probablemente se usará para enfrentar una amenaza que Diana no cree que pueda superar con su traje habitual. Ya sean las armas de Maxwell Lord o las garras letales de Cheetah , hay muchas razones lógicas por las que Wonder Woman requeriría un traje tan duro para la batalla.

En Batman v Superman y Justice League, Wonder Woman luchó para detener a una amenaza muy peligrosa, pero lo hizo con el disfraz original. Seguramente la armadura podría haber sido útil, pero por algún motivo no la usó. Así que es probable que este sea un debut y despedida para el traje dorado. Por esas razones, parece increíblemente probable que la armadura de Golden Eagle sea destruida antes del final de Wonder Woman 1984. De lo contrario, su ausencia en películas posteriores de DCEU no tendría mucho sentido. Por otro lado, por su origen amazónico, es posible que esta armadura específica esté diseñada para hacer frente a amenazas mágicas como las que enfrenta en sus aventuras en solitario.