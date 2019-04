¿Qué significado tiene la canción Jenny of Oldstones y qué relevancia tiene para la serie? – Game of Thrones

El episodio de anoche de Game of Thrones, “A Knight of the Seven Kingdoms”, nos presentó una particular canción llamada “Jenny of Oldstones” interpretada por Podrick Payne (Daniel Portman). Este momento por supuesto hace referencia a las canciones que se hacían durante la Edad Media para contar las leyendas e historias sobre las batallas o guerreros.

“Jenny of Oldstones” es una adaptación de la canción “Jenny’s Song” que viene en la saga de libros “A Song of Ice and Fire” deGeorge R.R. Martin, la cual hace referencia a una mujer de nombre Jenny que tuvo una cercanía muy importante con la familia Targaryen. Ella se casó con Duncan Targaryen, el primogénito del rey Aegon V Targaryen y quien renunció a heredar el Trono de Hierro al desobedecer a su padre y romper el compromiso matrimonial con la hija de Lord Lyonel Baratheon.

El rey Aegon, al no poder deshacer el matrimonio de su hijo, decidió quitarlo de la línea sucesoria del Trono de Hierro, otorgándole el privilegio a su otro hijo Jaehaerys, el abuelo de Daenerys Targaryen y bisabuelo de Jon Snow.