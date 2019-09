¿Qué sucedió con Christopher Eccleston, el noveno doctor? – Doctor Who

¿A qué se debió esto? Al principio, el actor alegaba que quería “hacer más cosas en su carrera” (¿acaso no dicen todos eso?). Pero años después, el de por sí complicado actor reveló algunas cosas que en su momento no fueron del todo gratas para él…

El nuevo episodio en este drama de Señores del Tiempo es la verdadera razón por la que Christopher Eccleston no estuvo en el especial de 50 aniversario de la serie, The Day of the Doctor, donde el plan original era reunir al noveno, décimo y onceavo (David Tennant y Matt Smith), y en su lugar se convocó una regeneración inédita, el Doctor War con el gran actor John Hurt.

Esto fue lo que reveló Radio Times sobre este asunto, en palabras del mismo Eccleston: