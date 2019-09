¿Qué títulos anime son los más esperados para otoño?

¡Ha sido un año emocionante en lo que a películas y series anime nuevas se refiere! Desde el regreso de Saitama con One Punch Man temporada 2 hasta las aventuras de una mamá y su hijo en un mundo de fantasía y la travesía de una chica que quiere hacer ejercicio “sin volverse macho”, ¡hubo y hay para todos los gustos! Pero los últimos meses del año son importantes también para productoras de animación japonesa y sus respectivos fans. Por eso, la revista japonesa Anime! Anime! encuestó a miles de fans sobre qué es lo que más esperan ara esta temporada de otoño. La lista que les ofrecemos a continuación refleja los resultados, y aunque no todas han sido confirmadas para transmitirse o proyectarse en nuestra región, ciertamente será importante no perderles la pista.

1 . Sword Art Online: Alicization – War of the Underworld

Se trata de la tercera temporada de la popular serie de fantasía, en su arco más largo e importante. Crunchyroll la transmitirá en unas semanas más.

2 . Chihayafuru 3

Se trata de la temporada 3 de la adaptación del manga de Yuki Suetsugu. Una historia que gira en torno al popular juego de cartas, karuta. Se transmite en Crunchyroll.

3 . My Hero Academia 4

La temporada cuatro de la popular serie de superhéroes, cuyo estreno se ha confirmado esta semana por parte de Crunchyroll y a partir del 12 de octubre. ¡Plus Ultra!

4 . Psycho-Pass 3

La tercera temporada de esta emocionante serie futurista de Production IG. Es muy importante este estreno, pues desde 2014 no había noticias de la misma.

5 . Fate/Grand Order Absolute Demonic Front: Babylonia

Muchos fans de Fate están esperando esta secuela. Por ahora, puede verse el episodio 0 en Crunchyroll, y con suerte podremos verla completa en unas semanas más.

6 . The Seven Deadly Sins: Wrath of the Gods

Se trata de la tercera y última temporada de esta emocionante e irreverente serie de aventuras fantásticas. Se espera que se estrene en Netflix.