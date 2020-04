Quentin Tarantino cuenta los secretos de una de las escenas más icónicas de la película

El momento en el que Brad Pitt se quitó la camisa, fue uno de los más comentados luego del estreno y aquí el director explica qué sucedió detrás de cámara.

Quentin Tarantino fue el invitado en el último episodio del podcast de Amy Schumer, 3 Girls, 1 Keith. Allí, contó cómo él y Brad Pitt, ganador del Oscar por su actuación en Once Upon a Time in Hollywood, pensaron la escena de la camisa.

“Fue divertido porque Brad es un poco tímido con cosas como esas, pero también sabe lo que la gente quiere. Le dije: ‘Creo que quizás deberías desabrocharte la camisa hawaiana, te la quitas, y luego te sacas la camiseta’. A lo que él me respondió: ‘¿En serio quieres que pase por todos los botones? Me lo quito todo de una y ya”, reveló el director.

“Bueno, este tipo sabe exactamente qué hora es. Cállate y deja que el maestro haga su trabajo. Incluso cuando lo ves en la película, la forma en que se pone guantes de cuero y el cable en su boca, él sabe muy bien lo que está haciendo”, agregó.