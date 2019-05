Quentin Tarantino podría extender duración de la película

La duración total de Once Upon a Time in Hollywood (Había una vez… en Hollywood) fue de 2 horas con 29 minutos, cuando se estrenó esta semana en Cannes 2019. Sin embargo, los cinéfilos más adeptos a las películas de Quentin Tarantino no tendríamos problema en ver MÁS de su trabajo.

En charla con IndieWire, Tarantino declaró:

“Podría hacerla más larga. No sacaría mucho de ahí. Voy a explorar la posibilidad de poner algo de vuelta. Si acaso, quise ir a Cannes demasiado corto. Si voy a errar, quiero errar por muy poco”.

¿Significa esto que el corte final sería de unas 3 horas como Avengers: Endgame? No: el corte original de Once Upon a Time in Hollywood es de… ¡4 horas con 20 minutos!

¿Aguantarían tanto en una butaca? Quizás esta vez sí merecería un intermedio, considerando además que a Tarantino le gusta el cinema clásico, ¿no creen?

Había una vez… en Hollywood se estrenará el 26 de julio en los Estados Unidos.