Quentin Tarantino presenta el trailer de su novena película

En el marco del Festival de Cine de Cannes, Quentin Tarantino ha lanzado el trailer oficial de su novena película, y posiblemente la penúltima, titulada Once Upon A Time In Hollywood.

La historia situada en Hollywood en el año 1969 sigue a Rick Dalton (Leonardo DiCaprio), actor de televisión, y su doble de acción Cliff Booth (Pitt) en su salto al cine, marcando así una nueva historia en sus vidas que se cruzará con Sharon Tate (Margot Robbie) y Charles Manson (Damon Herriman). Hasta ahora no es claro si la película seguirá el terrible asesinato de la que hasta ese momento fuera esposa de Roman Polansky y quien estaba embarazada del mismo.