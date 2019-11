Queremos ver a estos actores interpretando a estos superhéroes

5 . Green Lantern – Jharrel Jerome

El actor viene de hacer un trabajo espectacular en When They See Us y haría un gran trabajo como Linterna Verde y especialmente como John Stewart, uno de los portadores del anillo que aún no tuvo su oportunidad de brillar adecuadamente. Él es un arquitecto y ex, quien es elegido como reemplazo de Guy Gardner; no le gusta arrodillarse a las autoridades, por lo que su relación con los Guardianes es un tanto áspera. Y esa es una historia muy interesante para contar.