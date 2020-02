Quibi anuncia el elenco de su nueva serie basada en una película de los 90

Swimming With Sharks incorporó a tres nuevos protagonistas a su reparto. Ellos se suman a Kiernan Shipka y Diane Kruger.

Erika Alexander (Black Lightning), Gerardo Celasco (How to Get Away With Murder) y Ross Butler (13 Reason Why) han sido elegidos para el nuevo show dramático de Quibi, considerado como una versión contemporánea de la película de 1994 de George Huang. La serie producida por Lionsgate está escrita por Kathleen Robertson y dirigida por Tucker Gates, con Chris Cowles haciendo el rol de productor.

Alexander interpretará a Meredith, una reconocida autora que está siendo cortejada por los derechos de sus libros. Ella usa su estado para ganar una increíble cantidad de poder. Mientras que Celasco interpretará a Miles, un artista moderadamente talentoso y el esposo de Joyce Holt, ellos tienen una relación complicada basada en el dinero y el poder.

Butler interpretará a Alex, un asistente educado de Harvard. Él no sabe sobre los peligros de trabajar para Joyce. Dana Brunetti y Liz Destro sirven como productores ejecutivos junto a Jay Cohen y Stephen Israel, quienes produjeron la película.