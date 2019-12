Quibi revivirá una reconocida serie de Nickelodeon

Hacer remakes o adaptaciones de shows de los 90 está de moda y el nuevo servicio de transmisión no se quiere quedar afuera del negocio, así que traerá de vuelta a Leyendas del Templo Escondido.

La nueva serie mantendrá gran parte de los elementos del show de juegos original como la icónica cabeza gigante, pero obviamente también mejorará varias cosas, como por ejemplo los sets y su diseño. El estreno está planeado para abril de 2020.

Nickelodeon y Stone and Company Entertainment estarán detrás de la producción de la nueva versión de Legends of the Hidden Temple que se emitió de 1993 a 1995.