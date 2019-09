Pasó la 71 entrega de los Primetime Emmy Awards y sí que hubo muchas y GRANDES sorpresas. Dentro de ellas hay que nombrar que el genial Billy Porter ganó el Emmy como Mejor Actor de Drama por su trabajo en Pose compitiendo con los favoritos de muchos como Jason Bateman (Ozark), Sterling K. Brown (This Is Us), Kit Harington (Game of Thrones), Bob Odenkirk (Better Call Saul) y Milo Ventimiglia (This is Us).