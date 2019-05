¿Quién es Jordan Peele, el comediante hacedor de la mejor película de terror de la década?

¿Alguna vez se han preguntado si es posible un cambio drástico de la comedia al terror? Pues Jordan Peele les responde con un simple Hell Yeah!

El reconocido director de la película Get Out y su más reciente Us no siempre estuvo incursionado en este género; es más, ni siquiera de joven pasó por su mente enfocarse al terror ya que Peele abandonó sus estudios universitarios para dedicarse a la comedia. Tal vez algo que algunos directores hayan hecho (pasar de la comedia al terror), pero no con el éxito que tuvo Jordan con su opera prima.