El pasado 9 de Septiembre, Showtime estrenó la serie Kidding, que tiene como protagonista nada más y nada menos que al gran Jim Carrey. El show, creado por Dave Holstein, responsable de series como Weeds, cuenta con la dirección de un gran genio cinematográfico: Michel Gondry.

¿Pero quién es Michel Gondry? Nacido en Versalles, Francia, el 8 de Mayo de 1963, es un director cinematográfico que se caracteriza por su talento para la utilización de múltiples recursos a la hora de crear una imagen muy propia. Michel Gondry es la mente maestra detrás de grandes vídeos musicales de artistas consagrados mundialmente. Sin embargo, su carrera comenzó trabajando para su propia banda, Oui Oui, donde Michel era baterista. Estos vídeos llamaron la atención de una cantante muy especial: Björk, quien le pidió que dirigiese Human Behavior. Este sería el primero de muchos: Gondry y Björk trabajaron juntos en siete vídeos musicales. Björk no sería la única en darse cuenta del talento de este francés. Bandas como The White Stripes, Foo Fighters, Massive Attack, The Chemical Brothers y muchos otros artistas fueron solicitando la dirección de Michel Gondry para sus vídeos. Una de sus obras más celebradas se dio con los increíbles Daft Punk y su canción Around The World.

Además de vídeos musicales, Gondry dirigió múltiples comerciales, utilizando uno de sus recursos favoritos: el tiempo bala, que consta de la ralentización extrema de una acción para poder apreciar en detalle sucesos muy veloces. Este recurso es, por ejemplo, el que vemos en la mítica escena de Matrix en la que Neo esquiva las balas. Algunas de las marcas que se beneficiaron con el talento de Michel fueron Smirnoff, Gap y Levi’s. Su debut cinematográfico se dio en el año 2001, con el film Human Nature, pero no fue hasta su segunda película que se ganó el prestigio del que hoy goza. Este segundo film se estrenó en el 2004, contaba con un guión de Charlie Kaufman, y con dos actores de gran talla como protagonistas: Kate Winslet y, casualmente, Jim Carrey. El título del film seguramente ya lo adivinaron: Eternal Sunshine Of The Spotless Mind.

Dos años después, en el 2006, Michel Gondry estrenaría un nuevo film, en el que dejaría correr mucho más libremente su fascinación por la técnica de collage y por el surrealismo. Protagonizada por Gael García Bernal, la película se llamó The Science Of Sleep y es visualmente bellísima. Sus experiencias en cine continuaron con películas como Be Kind, Rewind, The Green Hornet y Mood Indigo, pero Michel no sólo se dedicó a la ficción. En el año 2013, por ejemplo, Gondry estrenó el documental Is The Man Who Is Tall Happy?, donde, de forma animada, conversa con el lingüista y filósofo Noam Chomsky.