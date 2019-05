Quién es quién en el reino de Xadia – The Dragon Prince

The Dragon Prince, la nueva aventura animada creada por Aaron Ehasz, el genio detrás de Avatar: The Last Airbender, junto a Justin Richmond ya tiene dos temporadas en Netflix.

Si quieres saber de qué se trata, puedes leer nuestra review por aquí, pero hoy te presentaremos a sus entrañables y coloridos personajes principales, ¡que sabemos se volverán tus favoritos en seguida!