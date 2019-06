Quién es quién en esta divertida serie de vampiros – What We Do in the Shadows

What We Do In The Shadows es la serie que reinventa el popular film de Taika Waititi y Jemaine Clement, que contaba la historia de unos vampiros que vivían en el mundo actual en formato de falso documental. Delirante y divertido como la película, el show nos trae nuevos personajes, además de haber cambiado la locación de estos vampiros de Wellington a Staten Island.

La serie se estrenó el pasado 27 de Marzo y llegará a Latinoamérica en junio, de la mano de FOX Premium. Para que ya te vayas preparando, te presentamos a sus personajes.