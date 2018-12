Por si no lo sabían, el creador de Game Of Thrones, George R.R. Martin, tiene una nueva serie y no se trata de dragones y tronos de hierro: se trata de una odisea espacial que se ubica muchos años en el futuro, para ser exactos en 2093. Nightflyers, de 10 episodios, terminó de emitirse hace unos días por SYFY, pero pronto la podremos ver en la plataforma de Netflix.

La serie sigue a la nave Nightflyer y sus tripulantes en un viaje para establecer comunicación con una especie alienígena fuera del sistema solar, los Volcryn. Pero todo se derrumba cuando se dan cuenta que alguien más tiene el control de la nave.

Para que no te pierdas entre tanto personaje, decidimos presentarte a cada uno de ellos y así puedas ir descubriendo el misterio que se oculta en esta nave.