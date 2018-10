Quién es quién en la nueva serie de terror de Netflix – The Haunting of Hill House

The Haunting Of Hill House (o La maldición de Hill House) es la nueva serie de Netflix que está dando de qué hablar por todos lados, no solo porque ha causado bastante miedo a los espectadores, sino porque también tiene una excelente trama.

Y como puede que apenas la hayas comenzado luego de leer nuestra crítica, y aún no estés del todo familiarizado con los personajes, decidimos traerte un la lista con la descripción de cada uno de ellos. ¡Así no te revuelves!