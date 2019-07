¿Quién es quién en la polémica serie de Amazon que está por estrenarse? – The Boys

Mañana 26 de Julio llega a Amazon una nueva adaptación que dará que hablar: The Boys. La serie, que está basada en el cómic de Garth Ennis, presenta una visión alternativa a los clásicos superhéroes, mucho más oscura y llena de violencia. Si quieres saber más acerca de esta nueva producción, puedes hacerlo pinchando aquí, pero ahora, en Spoiler Time, te presentaremos a cada uno de sus personajes.

1 . Billly Butcher

Interpretado por Karl Urban, Billy Butcher será el líder de The Boys, un grupo convocado por la CIA para controlar a los superhéroes que arrasan con el mundo. Billy es violento, ácido y está acompañado siempre por su perro, Terror. Ten cuidado, también guarda muchos secretos…

2 . Wee Hughie

Hughie es el más reciente recluta de The Boys. El joven, que ama las teorías conspirativas, ha sufrido una importante pérdida a manos de Los Siete, los grandes superhéroes que se supone deben protegernos, y eso será clave a la hora de unirse a Billy Butcher. Será interpretado por Jack Quaid y su padre, por Simon Pegg, quien sirvió de inspiración a Garth Ennis para crear al Hughie del cómic.

3 . Mother’s Milk

Por si te lo estás preguntando, no, no es un apodo, verdaderamente se llama así, Mother’s Milk, y es un viejo conocido de Billy. Ha trabajado ya codo a codo con él, pero se ha rehabilitado con el tiempo, llevando una vida mucho más pacífica. Sin embargo, sus días de calma se verán terminados cuando Billy vuelva a tentarlo para esta nueva cruzada de The Boys. Será interpretado por Laz Alonso.

4 . The Frenchman / Frenchie

Interpretado por Tomer Kapon, este experto en armas y explosivos será quien provea de material a The Boys, además de muchísimo humor. Su vínculo con The Female será lo que lo motive a trabajar con Billy Butcher en contra de Los Siete.

5 . The Female

Esta misteriosa mujer es la única que realmente puede hacer la diferencia para inclinar la balanza hacia el lado de The Boys, sin embargo, su historia es un misterio que deberá ser revelado. Quien se pondrá en su piel será Karen Fukuhara.

6 . The Homelander

El líder de Los Siete será interpretado por Antony Starr. Su posición de poder lo hace creerse un dios y, por eso, capaz de hacer cualquier cosa que desee. Es el principal enemigo de The Boys, por supuesto. Sus orígenes se asemejan bastante a los de Superman.

7 . Black Noir

Otro miembro de The Seven, interpretado por Nathan Mitchell. Posee súper fuerza y es extremadamente misterioso.

8 . Queen Maeve

Interpretada por Dominique McElligot, Queen Maeve tiene bastante en común con Wonder Woman. Posee súper fuerza y puede volar.

9 . A-Train

El speedster de Los Siete será interpretado por Jessie Usher. Es el responsable de la pérdida que sufrió Hughie, que terminó llevándolo a formar parte de The Boys.

10 . The Deep

Chace Crawford (sí, Nate Archibald de Gossip Girl) le dará vida a The Deep, otro miembro de The Seven que tiene bastantes similitudes con cierto héroe acuático que interpretó recientemente Jason Momoa.

11 . Starlight

Erin Moriarty le dará vida a la más reciente adquisición de The Seven: Starlight. Esta heroína muy joven terminará muy decepcionada al ver la verdadera cara de los héroes…

Como si todo esto fuera poco, además tendremos a Jennifer Esposito interpretando a Susan Rayner, la agente de la CIA que le encomienda a The Boys vigilar a The Seven y a Elisabeth Shue como Madelyn Stillwell, la líder de Vought-American, una empresa íntimamente ligada a los superhéroes. En el cómic, Stillwell es un hombre llamado James. Como dijimos al principio, The Boys se estrenará mañana viernes 26 de Julio por Amazon Prime con una primera temporada de 8 episodios. La serie fue renovada para una segunda parte, siendo esto anunciado en la reciente San Diego Comic-Con.