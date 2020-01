¿Quién fue Judy Garland, la estrella que Hollywood apagó y cuya biopic está dando que hablar?

Con el estreno de la película biográfica de Judy Garland , interpretada por la gran Renée Zellweger y su ya cantado Oscar por Mejor Actriz , los ojos del mundo se vuelven a colocar sobre la historia de una de las actrices de la época dorada de Hollywood . Sin embargo, no es grato darte cuenta que la vida de la actriz de El Mago de Oz se encontraba lejos de estar en un arcoiris…

Frances Ethel Gumm, mejor conocida como Judy Garland, fue una actriz y cantante con infinidad de premios como el Oscar, Globo de Oro, Cecille B DeMille, el Grammy y el Tony, todos estos por su maravillosa voz y presencia inigualable en el escenario.

Desde muy joven formo un grupo vodevil con sus hermanas llamado The Gumm Sisters, y su talento destacó sobre las otras; tan fue así que la MGM la contrató en el año de 1935: Realizó más de 20 películas con este estudio de la que se puede destacar, y que ha quedado como un clásico indudable del cine norteamericano, The Wizard of Oz en el año de 1939. Su personaje de Dorothy le mereció el reconocimiento especial por parte de La Academia.