Élite, la 13 Reasons Why a la española que está rompiendo todo tipo de ratings en Netflix, dejó un sabor muy amargo en la boca de quienes la vimos: la saña de los jóvenes en los colegios de hoy no deja de sorprendernos cada vez que recordamos episodio por episodio de esta producción ibérica. La violencia verbal, psicológica y física está a la orden del día sobre la figura de Marina (María Pedraza) principalmente, aunque esa manera de expresarse que se podría calificar como cavernícola se expande hacia homosexuales, islamitas y lo que se cruce que no sea lo “normal”. Al ver la serie nos dimos cuenta que, como en 13RW, hay quienes son más culpables que otros en el asesinato de Marina, pero más que por el hecho del hecho en sí, en generar ese malestar o constante caldo de cultivo de desdén. Por eso, en este artículo te dejamos un ranking ascendente de nivel de odio hacia Marina por parte de sus pares de colegio. Dejamos de lado a Nano, a los adultos y a extras como Omar.

9 . Ander

Un damnificado más, como Marina, totalmente discriminado y por eso oculta sus sentimientos y deseos. Un personaje que no daña ni a una mosca (aunque en la trifulca contra Nano y los suyos apareció…), menos a Marina por su amistad con Guzmán.

8 . Guzmán

Sí, merece estar en un puesto así de lejano a la violencia hacia su hermana. Se la pasa defendiéndola frente a cualquier tipo de ataque que la dañe. Ok, no está muy orgulloso de la enfermedad y decisiones de Marina, pero Guzmán se desespera siempre y, de manera hasta rudimentaria, reacciona. No se puede ser perfecto…

7 . Nadia

Un caso paradigmático el de Nadia: odiaba a todos como la odiaban a ella. Realmente la islamofobia era un reflejo también de su manera de ver a los otros, con mucho prejuicio. A Marina no la odiaba abiertamente, pero la ignoraba demasiado. Recién al final de la serie se la vio cercana a la asesinada, y demostró que los mundos se pueden cruzar sin ningún tipo de problemas.

6 . Polo

Sí, Polo en este lugar. La verdad que hasta que no se vio mal parado en su relación con Carla, cosa que atribuyó al tema del reloj, Polo no odiaba para nada a Marina, vivía su vida de mentiras. Pero, bueno, él la mató, así que mejor ubicado no podría estar en este ranking, ¿no?

5 . Christian

El juglar del colegio no era ningún santo, y menos con los “pijos”, como se dice en la península ibérica: muchas veces habló muy mal de Marina y el resto y hasta apoyó el plan de Nano para robar los relojes y extorsionar al padre de Carla (y en definitiva, al padre de Marina) con el reloj que poseía el USB con datos confidenciales. Nunca le importó para nada Marina, y como se ve al final, piensa solamente en él mismo.

4 . Carla

Un caso parecido al de Christian: primero ella y luego el resto. Al comienzo no dice nada de todo lo que sucede con Marina; es más, cuando se entera que sufre de la enfermedad de HIV se acerca a la asesinada, se abre e intenta consolarla; la de rulos la traiciona y allí comienza una escalada de odio tal que no la puede detener nadie…

3 . Samu

Sí, Samu merece estar en el podio de odio hacia Marina. ¿Por qué? Simple: sus sentimientos hacia la muerta son tan ambivalentes que dan hasta miedo. Primero la desea, después la detesta; primero la entiende, luego le suelta la mano (un par de veces sucede eso, primero con el tema del HIV, luego con el embarazo); primero la busca, luego hasta la sofoca acosándola sin dejarla ser. Samu, como novio eres de lo peor, y más allá que la amaste, realmente Marina tenía todo su derecho de alejarse de ti.

2 . Marina

Aunque no lo creas, ella misma debe estar entre los primeros puestos. Marina se odia, es una máquina de cometer errores que la dañan. Es demasiado impulsiva, y eso genera mucho de lo que la rodea. Si bien intenta ser auténtica consigo misma, lo cierto es que la joven no deja espacio para la autoreflexión y eso la empuja al espacio de no confort permanente. Una lástima.

1 . Lu