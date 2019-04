¿Quiénes mueren y quiénes viven en la Batalla de Winterfell? – Game of Thrones

La Batalla de Winterfell en esta temporada 8 de Game Of Thrones es uno de los eventos más esperados de la historia de la televisión: terrible inversión, planos y etcéteras infinitos. Pero también es un evento que puede significar que muchos personajes mueran luchando contra el Rey de la Noche y el Ejército de los Muertos . Game of Thrones ha estado construyendo este momento desde el primer episodio en que Ned Stark ejecutó a aquel hombre de la Guardia de la Noche que había desertado después de un encuentro con los White Walkers .

1 . Jorah Mormont – MUERE

Ya su historia se cerró en el último episodio titulado A Knight of the Seven Kingdoms: habló con Lyanna, la heredera de la Casa Mormont, recibió su “premio” de parte de Sam (la espada de acero valyrio de los Tarly) y Daenerys lo perdonó. Hora de irse, Rey de la Frienzone.