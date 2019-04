¿Quiénes murieron en The Long Night y cómo? – Game of Thrones

¡Qué episodio, qué batalla! Sin dudas se hablará durante años de The Long Night, el episodio 3 de la octava temporada de Game Of Thrones. Repito como lo hice en nuestras redes: NADIE pero NADIE supuso el final del episodio, y NADIE pero NADIE pudo dar en el blanco sobre quién moriría y quien viviría. No hubo ni un pronóstico acertado A NADA.

Con el tema de la velocidad de las imágenes y la poca luminosidad que se pudo apreciar en todo el episodio (excepto por su final, claro), muchos fans de GOTse siguen preguntando quiénes fueron los que murieron. En este artículo te dejaremos el listado y una pequeña explicación cómo cayeron y qué recorrido / importancia tuvieron en la serie. Lo ordenaremos según quién murió primero. No estuvimos tan lejos en nuestras predicciones…

PD: miles y miles de soldados también perecieron, ¡pero no sabemos sus nombres!