¿Quiénes son los Mandalorianos? – The Mandalorian

Lo sabemos: desde el estreno de The Mandalorian que nadie habla de otra cosa. Nosotros también estamos muy emocionados por esta primera serie del universo Star Wars de la mano de Disney+ y no podemos esperar a que la plataforma aterrice en Latinoamérica. Sin embargo, tal vez no estés tan seguro de qué o quiénes son los Mandalorianos y, por eso, aquí te contaremos un poco más acerca de esta raza a la que pertenece nuestro protagonista.