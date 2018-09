Quite a Ride – Better Call Saul

Vaya emoción que vivimos todos los fans de este universo televisivo con la primera escena de este episodio de Better Call Saul. El tan esperado crossover con Breaking Bad llegó de una manera que no vimos venir, debemos aceptarlo, y nos emocionó cada segundo donde vimos a Saul Goodman preparar su huida y no dejar ningún rastro de sus negocios ilícitos.

Esta escena nos hace pensar que como mucho se ha rumorado, los flashforwards donde vemos a Jimmy en Cinnabon sí están ubicados antes de la muerte de Walter White, y dos que es la misma Kim quien volverá a ayudar a su ex-pareja a salir del problema, y el desarrollo del episodio parece confirmarlo. ¡Así que comencemos con el recap!