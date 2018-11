Rachel Keller será la protagonista de la adaptación moderna de El Señor de las Moscas

Rachel Keller, conocida por su papel de Syd Barrett en Legion, acaba de sumarse The Society, la adaptación de la novela clásica El Señor de las Moscas que prepara Netflix.

La serie de 10 episodios escrita por Chris Keyser (The Last Tycoon) y dirigida por Marc Webb (500 Days of Summer), se describe como una versión moderna de la obra de William Golding y sigue a un grupo de adolescentes que se transportan misteriosamente a un facsímil de su rica ciudad de Nueva Inglaterra, sin dejar rastro de sus padres. Mientras luchan por descubrir qué les ha ocurrido y cómo llegar a casa, deben establecer el orden y formar alianzas si quieren sobrevivir.

La actriz de Legion formará parte del elenco junto a Kathryn Newton (Big Little Lies), Gideon Adlon (Blockers, Mustang) , Jacques Colimon ( Duat), Olivia DeJonge (The visit), Alex Fitzalan (Slenderman) , Kristine Froseth (Sierra Burgess Is A Loser), Jose Julian (A Better Life, Shameless), Natasha Liu Bordizzo (Crouching Tiger), Alex MacNicoll ( Transparent, Backseat), Jack Mulhern (Locke & Key) , Salena Qureshi (Madam Secretary), Grace Victoria Cox (Heathers, Under The Dome) , Sean Berdy (Switched at Birth) y Toby Wallace (Romper Stomper)

Keller interpretará a Cassandra, una chica popular y líder natural que es la rival de muchos años del ambicioso Harry (Fitzalan). Si tiene una persona que ama en el mundo, esa es su hermana, Allie (Newton).