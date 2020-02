Rachel McAdams no estará en la secuela

La tarde de ayer fue tan intenso el resplandor por la posibilidad de que Sam Raimi dirija la secuela de Doctor Strange, que pasó desapercibida una triste noticia.

Y es que el mismo medio (Variety) apuntó también que la querida Rachel McAdams no tendrá presencia en Doctor Strange in the Multiverse of Madness, en el papel de la Dra. Christine Palmer.

Por supuesto, esto no significa que la bella y talentosa doctora no regresará nunca más al MCU –recordando en especial el caso de Natalie Portman en las películas de Thor– pero al menos queda claro que Stephen Strange no tendrá tiempo para el romance en esta prometedora secuela.