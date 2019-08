Rachel Naomi Hilson se une a la adaptación de Disney – Love, Simon

Hilson reemplazará a la actriz previamente elegida, Johnny Sequoyah, como Mia.

La adaptación de la serie se desarrolla en el mismo mundo que la película de 2018 protagonizada por Nick Robinson. Aquí, la actriz interpretará a la amiga inteligente, simpática y con una risa fácil, del personaje principal, Victor, interpretado por Michael Cimino.

Hilson anteriormente participó de This Is Us, Rise, In the Vault y The Good Wife, entre otras producciones televisivas.

Rachel se une a la previamente anunciada, Ana Ortiz, quien interpretará a Isabel, la madre de Víctor. James Martínez, Isabella Ferreira, Mateo Fernández, Bebe Wood, George Sear, Anthony Turpel y Mason Gooding completan el reparto.

Isaac Aptaker y Elizabeth Berger actuarán como showrunners. La pareja también escribió el guión de la película y sirvió como productores ejecutivos y coproductores de This Is Us, la serie de NBC.