Rahul Kohli y Catherine Parker se suman a la segunda temporada – The Haunting of Hill House

Netflix está siguiendo el mismo modelo que American Horror Story con su antología de terror The Haunting of Hill House, confirmando el regreso de su elenco original para interpretar nuevos personajes en The Haunting of Bly Manor. Sin embargo, también habrán caras nuevas.

El creador Mike Flanagan anunció, a través de su cuenta de Twitter, que Rahul Kohli (iZombie) se unirá a la segunda temporada para interpretar a un chico con mentalidad mundana, que regresa a su tierra natal para cuidar a su madre enferma.

Por otra parte, Flanagan confirmó el regreso de otra alumna de la primera temporada: Catherine Parker. Ella interpretó al fantasma Poppy Hill, quien se metió en la cabeza de la matriarca de la familia Crain.

Flanagan también informó que se unirán a la serie los actores T’Nia Miller, Amelia Eve, Amelie Smith y Benjamin Ainsworth, los dos últimos interpretarán a los niños protagonistas.

Basada en la novela de terror gótico The Turn of the Screw de Henry James, The Haunting of Bly Manor girará en torno a una joven institutriz que pierde la cordura cuando comienza a ver fantasmas.