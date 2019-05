Ramin Djawadi, el genio detrás de la música de la última gran serie – Game of Thrones

Si decimos Game Of Thrones y después escribimos “ta ta tatatata tatatata ta ta ta”, al 99% de los lectores les vendrá a la mente el tema musical de su intro, y es sobre esto de lo que les vamos a hablar: el exquisito trabajo de Ramin Djawadi , el compositor de la música del mundo de GOT .

Uno de mis maestros decía que la TV y el cine son trabajos audiovisuales, así que es igual de importante lo que oímos como lo que vemos. Y la música es un elemento muy importante que ayuda a crear una atmósfera, un sentimiento, a definir a un personaje, etc. Y en ese aspecto, el trabajo de Ramin en GOT es digno de notarse.

Ramin Djawadi es un compositor alemán de ascendencia iraní. Pupilo del legendario Hans Zimmer, desde que estaba en el Colegio de Música de Berklee demostró tener cualidades para este arte (es más, se graduó con altos honores en 1998). Zimmer lo reclutó para hacer arreglos en sus películas incluyendo Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl y la nominada al Oscar, Something’s Gotta Give.

Pero dejemos de hablar de otros y enfoquémosnos en él y su obra, que mucha y muy impresionante es. ¡A conocerla!