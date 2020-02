Rana Fonk y Diana Su te diran todo lo que debes saber sobre las plataformas de Streaming – Operación Seriéfila

Y no solo eso: también sortearán un alucinante kit de Doctor Sleep, un kit de Un Amigo Abominable, un Blu-Ray de Joker y un Blu-Ray de Maléfica: Dueña del Mal ¿Te vas a perder esta oportunidad?

Únete al evento aquí para que no te pierdas la transmisión.

Diana y Rana te dirán todo lo que debes saber sobre ellas. ¡Prepararé para decidir cual es la mejor para tus necesidades! Si aún no te animas a contratar alguna de estas plataformas, esta es la oportunidad perfecta para hacerlo. Y como cada lunes, Diana Su nos mostrará los mejores datos curiosos que rodean la industria del streaming.

Te informamos que Operación Seriefila cambiará de horario, dejará de ser cada quince días, y ahora solo tendremos un show al mes, los días lunes. Así que no olvides sintonizar nuestro show de Facebook llamado Operación Seriéfila, en punto de las 21:00 hrs y participa en los sorteos. ¡Ah! Y no te preocupes si no ganas: tendrás otra oportunidad de participar, recuerda que en Spoiler Time siempre hay grandes premios.