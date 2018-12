Rankeados, los personajes más retorcidos de la serie emblema de HBO – Game of Thrones

En todas las temporadas de Game Of Thrones hemos visto lo bueno y lo malo de Westeros en la búsqueda del Trono de Hierro hasta llegar a extremos inimaginables: hay héroes como Jon Snow, la ardiente Daenerys Targaryen y la sensata Arya Stark, pero también hay de los otros, y son muchos… Mientras que algunos como Jaime Lannister y Sandor Clegane parecen haber mostrado una nueva hoja en su libreto, la de la redención, hay otros que son simplemente malos hasta el hueso. Pero hay más… La búsqueda por el poder absoluto lleva a las personas (sí, a todos, nos incluimos más allá de la ficción) a dañarse mentalmente. Siempre se dice que el poder envenena, y eso en GOT sucede bastante. Por eso, en este artículo dejamos rankeados a los personajes que cayeron en una suerte de demencia y así se convirtieron en los más retorcidos de la serie por poseer el Trono de Hierro.

11 . Joffrey Baratheon – ¿Tendría que estar mejor rankeado? Sí… PERO NO. Joffrey era un retorcido de primera línea, pero su juventud, y por lo tanto su arrojo y estupidez, lo deja en este puesto. ¿Malo? Sí, malísimo, pero medio tontuelo.

10 . Cersei Lannister – Es MUY retorcida, sin dudas, pero tiene un poco de amor por sus hijos… Bah, por alguno que otro…

9 . Stannis Baratheon – Lo que hizo con su familia no tiene nombre. O sí: ASESINATO. ¿Por qué no está mejor posicionado en este ranking? Porque se dejó engañar por creencias, y quien se deja mover por suposiciones muy inteligente no es.

8 . Euron Greyjoy – Supo moverse bien en las aguas del poder, pero no puede estar más alto en el conteo porque tuvo pocos minutos al aire. Una lástima.

7 . Roose Bolton – Otro que tuvo pocos minutos y por eso no está en mejor posición. Sin embargo, con ser el padre de la basura más grande de Westeros alcanza y sobra.

6 . Melisandre – Movió a su gusto a un rey como si fuera un títere. Siempre salió bien parada. Y aunque hoy día podría decirse que se redimió con el mundo entero de Westeros, digamos que sus creencias dieron más daño que alegrías.

5 . Walder Frey – Si los Stark hablaran… Todo por una boda, todo por el linaje… Pero por favor.

4 . Viserys Targaryen – “Vendió” a su hermana al mejor postor, creyó que era un dios y era un simple plebeyo. ¡VIVA DAENERYS!

3 . Tywin Lannister – Tenía que estar en el podio, sin dudas. Acomodó a TODA su familia para lograr la toma del Trono para su casa. Todos los pasos fueron bien dados… Lástima que se olvidó de poner herrajes en los sanitarios.

2 . Ramsay Bolton – No está en el primer puesto porque tuvo pocos capítulos para mostrar lo prestidigitador que fue para llegar a enfrentarse a Jon Snow. Una verdadera basura.