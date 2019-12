Rankeamos a los personajes de esta mágica serie, del menos al más amado – The Dragon Prince

Ya vimos la tercera temporada de The Dragon Prince y tenemos que admitir que amamos a cada uno de los personajes, incluyendo a los villanos. Aunque como en todo, siempre hay favoritos.

La hermosa historia creada por Aaron Ehasz y Justin Ricmond nos tiene enganchados por completo, sobre todo ahora que parece haber paz entre los humanos y las criaturas de Xadia . Además de que no sabemos qué camino tomarán Viren y Claudia tras la batalla perdida. ¿Podrán recuperarse?

10 . Viren

El consejero del Rey Harrow siempre ha tenido buenas intenciones, pero su odio constante hacia las criaturas de Xadia no lo ha dejado ver lo que está perdiendo en su camino. Además, se ha dejado consumir por el poder y aunque queremos que recapacite, sabemos que ya no tiene salvación. Por eso Viren ocupa el último puesto de la lista.

9 . Aaravos

8 . Harrow

Conforme avanzaron los episodios, nos enteramos de las motivaciones del Rey de Katolis y lamentamos que perdiera al amor de su vida. Harrow era un rey justo, que quería hacer bien para su pueblo y para el mundo. Sin embargo, los consejos de Viren no lo llevaron por un buen camino. También era un buen padre, incluso para Callum , quien no es su hijo de sangre.

7 . Amaya

La general Amaya no podría ser más genial de lo que ya es. La tía de Callum y Ezran no solo es una digna guerrera, sino que además tiene un corazón puro. Su valentía no solo la llevó a ser de las pocas en enfrentarse a Viren, sino también a los elfos de fuego y ganarse la confianza de una de ellas.