Rankeamos los episodios de la cuarta temporada y estos son los resultados – Queer Eye

Pon fin se estrenó la cuarta temporada de nuestro reality show preferido, Queer Eye, y las lágrimas no se hicieron esperar. Así es: la nueva tanda de episodios no decepciona, pues nos da esperanza y nos motiva a cambiar nuestro estilo de vida. En esta ocasión, conocimos más de nuestros Fab Five a medida que ayudaban a los héroes a mejorar todos los aspectos de su vida. Sin embargo, hay algunos episodios que dejaron más huella en nuestra alma y corazón… Por esa razón, a continuación te presentamos nuestro ranking de todos los episodios de la cuarta temporada, comenzando por nuestro episodio menos favorito hasta llegar al que más amamos.

8 . Farm to Able

Este es nuestro episodio menos favorito de la temporada porque a pesar que Matt estuvo muy abierto al cambio, sentimos que no estuvo del todo cómodo con nuestros Fab Five. No por nada no dejaba de repetir que pasó una semana con “cinco chicos gays”. Pero esto es lo importante del programa: abrir la mente de los demás, convivir y respetar a personas que son diferentes a nosotros.

7 . Soldier Returns Home

El caso de Brandon, un veterano del ejército de los Estados Unidos, nos conmueve mucho. Brandon desea poder reconectarse con su esposa, a quien ama mucho, después de ser removido de su cargo por una lesión interna a una corta edad. Pero sobre todo, porque este exsoldado decidió que quería ayudar a los demás y comenzar de nuevo, lo cual logra con la ayuda de los Fab Five.

6 . How Wanda Got Her Groove Back

Wanda, una madre de dos hijas adultas y la líder de un equipo de baile, necesitaba un cambio de estilo de vida de inmediato. Tenía que replantear sus prioridades en la vida y darse un tiempo para ella misma. No es sano ser un adicto al trabajo. Si bien se logra abrir a sus hijas, creemos que aún le queda camino por delante. Eso sí, nos encantó su cambio de imagen.

5 . Stoner Skates By

John, un padre divorciado con una hija también nos llegó al corazón, pues con la ayuda de los Fab Five logra contarle a su exesposa que sufre depresión. Un problema que creemos se debe hablar más en la televisión. Además, lo vemos dispuesto al cambio y a entregarle momentos maravillosos a su hija al hacerse responsable de su desayuno. ¡Pequeños detalles que cuentan mucho!

4 . Without Further Ado

El primer episodio de esta nueva temporada estuvo lleno de emociones. Jonathan se reencuentra con una de sus antiguas maestras en la escuela secundaria de Quincy: Mrs. Dooley, la directora de música. Además de ver un cambio increíble en Mrs. Dooley, tanto interior como exterior, conocemos más de la vida de este experto en estética. Ahí nos enteramos del bullying que sufrió y cómo Mrs. Dooley fue una persona muy importante en su vida, pues lo ayudó y nunca lo juzgó. ¡No podíamos dejar de llorar!

3 . A Tale of Two Cultures

Como latinos, este episodio nos llegó a lo más profundo de nuestro corazón. Deanna es una estadounidense descendiente de mexicanos que quiere recuperar su confianza para retribuir a la comunidad chicano-mexicana. Deanna no sabe cómo abrazar sus raíces, pero con ayuda de los Fab Five mejora su festival y vuelve a creer en ella misma. Asimismo, este episodio refleja un problema muy actual en los Estados Unidos que es el racismo y la xenofobia.

2 . On Golden Kenny

Con este episodio, los Fab Five nos demostraron que nunca es tarde para cambiar. A pesar de su edad, Kenny dejó que transformaran su vida. De hecho, lloramos a mares al verlo adoptar un nuevo perrito y dejar que su familia entrará de nuevo a su hogar y, por ende, a su vida, después de tantos años de estar solo.

1 . Disabled but Not Really

El caso de Wesley, el fundador de la organización sin fines de lucro Disabled but Not Really, realmente nos sorprendió, pues demuestra que nada es imposible en esta vida. Cuando se quiere se puede, y aunque Wesley tuvo que enderezar su andar después de un trágico accidente, aprendió a perdonar y dejar atrás el pasado. Sin lugar a dudas, su nueva apariencia y el diseño de su casa le dio el empujoncito que le faltaba para seguir adelante en todos los aspectos de su vida.