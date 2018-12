Rankeamos todas las temporadas de la serie emblema de Netflix – House of Cards

House of Cards se despidió para siempre con una temporada final retrasada, reelaborada y acortada de 8 episodios que concluyen la historia de Claire Underwood luego de su ascenso a la presidencia de los Estados Unidos de Norteamérica, la misma que anteriormente tenía su esposo Frank.

A pesar que el legado de la serie se ha visto fuertemente afectado por Kevin Spacey, quien fue despedido del programa luego de la ola de acusaciones de abuso sexual que se le presentaron el año pasado, el show no puede ser subestimado por el impacto que ha tenido: dio forma y redefinió el medio televisivo tal como lo conocemos hoy día. La primera temporada fue una gran apuesta para Netflix dado que aún no habían producido una serie de drama original: su única experiencia en el campo fue su coproducción del drama noruego-estadounidense Lilyhammer. Se podría argumentar que ahora se favorece la cantidad sobre la calidad, ok, pero lo cierto es que aparecieron competidores de Netflix porque House of Cards existió.

En este artículo, como uno de los tantos homenajes que se merece la serie, vamos a rankear de peor a mejor a las 6 temporadas. Esperamos sus comentarios. ¿Están de acuerdo?