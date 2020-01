Ranking de los personajes del menos al más querido – One Day at a Time

Una de las series que más ha cautivado al público durante los últimos años es One Day at a Time , una comedia familiar llena de lecciones y de un gran corazón por compartir la riqueza de la familia, la amistad, los valores y además siempre poniendo atención a los problemas que se viven en el entorno social, todo ello representado a través de los Álvarez , un conjunto bastante peculiar que, con sus idas y venidas, ha logrado que nos encariñemos.

6 . Dr. Leslie Berkowitz

5 . Schneider

4 . Alex Álvarez

3 . Penelope Álvarez

2 . Elena Álvarez

Al igual que otras series, One Day at a Time apuesta por abrirle la puerta a la diversidad, y no como una cuestión de agenda, ni tampoco de una manera políticamente correcta, sino con el único propósito de visibilizar una realidad de la que hasta hace unos años no se hablaba por miedo a enfrentarse a la sociedad.

En la serie lo vemos en el caso de Elena, la hija mayor de la familia, quien además tiene una constante lucha social por mejorar el entorno donde vive en todos aspectos, pero al mismo tiempo aprende que no puede prescindir del apoyo y del cariño de la gente que la rodea, y que sus comodidades/privilegios también pueden ser un problema y ayuda al mismo tiempo, dejando claro que no todo es tan negro como parece, pero tampoco tan blanco.