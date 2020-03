¿Reactivan adaptación de BioShock?

¿Disfrutaron de los videojuegos de terror BioShock? Actualmente es posible jugar colecciones remasterizadas en las consolas de esta generación.

El tema es que hace poco más de 10 años, Gore Verbinski (Piratas del Caribe) trató de dirigir una adaptación de esta saga, pero tuvo que abandonar la idea en 2017 debido a los altos costos de producción negados por Universal Studios, siendo una película de clasificación R.

Pero los tiempos han cambiado (¡gracias Deadpool, Logan y Harley!) y según informes de We Got This Covered, Universal Studios ha reactivado silenciosamente el proyecto (quizás a fin de no generar demasiadas expectativas, pues en su momento su cancelación causó la furia de los fans).

BioShock inició en 2007 como un videojuego de disparos en primera persona que trataba sobre un sobreviviente de un accidente aéreo, quien llega a la ciudad submarina de Rapture, para descubrir seres mutantes y robots, además de niñas siniestras que controlan enormes titanes metálicos. ¡Una maravilla llena de horror, pero también muchas escenas grotescas!

Esto por ahora es un rumor, pero el sitio en cuestión afirma que se trata de la misma fuente que informó de chismes como el inminente anuncio de National Treasure 3, el cual resultó cierto.

Hagan lo que quieran, Universal… ¡pero por favor, traigan de vuelta a Verbinski!