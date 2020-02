Rebecca Breeds será la nueva Clarice en la secuela de CBS

Rebecca Breeds, mejor conocida por su trabajo en The Originals y Pretty Little Liars, ha sido fichada para interpretar a la agente del FBI Clarice Starling en la serie secuela de “The Silence of the Lambs” (El silencio de los inocentes) que desarrolla la cadena CBS junto al jefe de la franquicia televisiva de Star Trek, Alex Kurtzman.

Titulada simplemente “Clarice”, la serie tendrá lugar un año después de los eventos ocurridos en el filme de 1991, y seguirá a la titular quien se encuentra dando caza a nuevos asesinos en serie y depredadores sexuales mientras navega por el complicado mundo político de Washington, D.C.

Anteriormente Jodie Foster y Julianne Moore interpretaron este icónico personaje en las películas “The Silence of the Lambs” y “Hannibal”, respectivamente.

Kurtzman y Jenny Lumet escribieron el piloto de la serie y ambos sirven como productores ejecutivos.