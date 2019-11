¡Rebelde Way llega a Netflix!

Absolutamente todos los episodios sobre los estudiantes de la Elite Way School estarán disponibles en Netflix a partir del 9 de diciembre. Así lo anunció en Twitter el servicio de streaming:

¿Ya leyeron? ¡Rebelde Way, disponible en Netflix el 9 de diciembre! pic.twitter.com/gCxK4MRodw

Rebelde Way se estrenó en 2002 en Argentina, pero su fama también se expandió a los demás países de habla hispana. Tanto fue el éxito que la banda musical que salió de allí, Erreway, formada por Luisana Lopilato, Camila Bordonaba, Felipe Colombo y Benjamín Rojas, hizo varias giras por los diferentes lugares del mundo.

Esto no es casualidad, ya que Netflix está trabajando con la creadora de Rebelde Way para realizar una remake que contaría con 20 episodios. Aún no se conocen más detalles sobre el show, pero esperamos que en los próximos meses avance el proyecto.