El pasado 10 de Septiembre se cumplieron 10 años del primer episodio de The Vampire Diares. Esta exitosa serie de drama y fantasía dio origen a dos spin off, The Originals y Legacies. Si bien en Legacies se hacen referencias a las series anteriores, seguimos extrañando a nuestros vampiros originales, aquellos que conocimos en The Vampire Diares.

Por lo que queremos volver a verlos y para festejar su década recordemos juntos a nuestros personajes favoritos de The Vampire Diares.