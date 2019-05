Recordemos las primeras películas en las que Pikachu no era un detective

Finalmente se estrenó la esperada película Detective Pikachu, siendo el primer contenido live action de Pokémon. Sabemos que no es el primer filme de esta franquicia. Hay películas de Pokémon que se basan a partir de la serie original y otras tantas generadas a partir de las distintas generaciones de estos simpáticos bichitos: el total es de más de 20 películas animadas todas dirigidas por Kunihiko Yuyama. En este artículo repasaremos las primeras cintas, aquellas que los que crecimos viendo la serie original recordamos con mucho amor.

1 . Pokémon: The First Movie – Mewtwo Strikes Back

En Latinoamérica se conoció como Pokémon, la película: Mewtwo contraataca y fue la primera película. Se estrenó en 1998 en Japón, y entre 1999 y 2000 al resto del mundo. La trama se centra en orígenes de Mewtwo y cómo llego a odiar a todos, especialmente a Mew. Vemos una gran batalla que a muchos nos dejó ahogados en llanto. Nota: comienza con un corto animado, Las vacaciones de Pikachu, y en la versión japonesa también cuenta con un corto de 10 minutos con el origen de Mewtwo que fue eliminado en la cinta que llegó al resto del mundo.

2 . Pokémon the Movie 2000: The Power of One Pokémon

Conocida por muchos como Pokémon, la película 2000: El poder de uno se estrenó en 1999 en Japón y distribuida durante ese año y el siguiente al resto del mundo. La trama está relacionada con la segunda temporada de la serie original, por eso todo sucede en las islas del Archipiélago Naranja y vemos los debut Pokémon de Lugia y Slowking. Conocemos entonces a la segunda generación de Pokémon además del trío de aves legendarias. La historia se centra en la leyenda de Articuno, Zapdos y Moltres, quienes mantienen el equilibrio natural de La Tierra gobernado por tres elementos, fuego, eléctrico y hielo. Estos siempre han vivido en armonía pero esta fue interrumpida generando el caos y solo El Elegido podrá salvar el mundo: así es como Ash comienza a buscar los pokémones que fueron capturados y generaron el lío. Nota: por supuesto también tiene su corto animado, Pikachu al rescate.

3 . Pokémon 3: The Movie – Spell of the Unown: Entei

Conocida como El hechizo de los Unown se estrenó en 2000 en Japón llegando al resto del mundo en 2001. En esta película los protagonistas Pokémon son los Unown y Entei. Veremos cómo Ash deberá rescatar a su madre y contará con la ayuda de Pikachu, Misty y Brock. Nota: tiene su corto inicial protagonizado por Pikachu y titulado Pikachu y Pichu. Nuestro Pikachu se topa con unos Pichus y comienzan las aventuras por la ciudad.

4 . Pokémon 4Ever – Celebi: Voice of the Forest

Estrenada en 2001 en Japón llegó al resto del mundo entre los años 2002 a 2004. En Latinoamérica se la conoce como Pokémon x siempre: Celebi, la voz del bosque. En esta película la historia se centra en el Pokémon Celebi que debe huir de un malvado cazador Pokémon del pasado que quiere capturarlo. Para esto deberá utilizar su poca energía para viajar en el tiempo hacia nuestros días. Junto a Ash, Pikachu y el resto de la banda deberá enfrentarse a un nuevo enemigo que posee una pokebola capaz de transformar en demonios a todos los Pokémon que captura. Nota: el corto que acompaña esta película es Pikachu’s Pikaboo donde veremos al pequeño animalito amarillo pasar las vacaciones con sus amigos.

5 . Pokemon Heroes: Latios & Latias