¿Recuerdas que estas series sobrevivieron a la muerte de su personaje principal?

5 . The Wire – Stringer

Aunque The Wire se centró en una serie de personajes diferentes, y si había un personaje principal era la ciudad de Baltimore , String representaba el núcleo de la dicotomía de la ciudad: un hombre solo enfocado en sí mismo pero con la inteligencia para salir del juego o al menos cambiarlo para que se ajuste a sus propios fines.

The Wire cambió de rumbo en su cuarta edición con un alejamiento de Stringer y Avon, centrándose más en la próxima generación, y al hacerlo, ofreció la temporada más poderosa y desgarradora de toda la serie.

La muerte de Bell llegó hacia el final de la temporada 3 , cuando el hermano Mouzone y Omar Little finalmente lo alcanzaron, lo que llevó a uno de los mejores momentos del programa. Lo que representó esto fue una idea clave del show: la vida de Baltimore es más poderosa que incluso los personajes más poderosos del programa.

4 . Charlie – Two and a Half Men

Charlie Sheen no solo fue la estrella de Two And A Half Men, fue una de las estrellas cómicas de toda la era, con un salario de alrededor de 2 millones por episodio. En un momento, Sheen hizo algunos comentarios despectivos sobre el productor ejecutivo Chuck Lorre, seguido de un escándalo público. La producción del programa se había interrumpido inicialmente en enero de 2011, por lo que Sheen podría someterse a una rehabilitación por adicción a sustancias, antes de sus comentarios donde llamó a Lorre un “hombrecito estúpido” y habló de odiarlo violentamente, junto con comentarios teñidos de antisemitismo.