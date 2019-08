Reese Witherspoon producirá una serie para Netflix sobre organización del hogar

Reese Witherspoon no para de trabajar y al parecer todas las compañías quieren trabajar con ello, ya que Netflix ha anunciado que junto a la talentosa actriz y productora están desarrollando una nueva serie de organización del hogar, un poco en la línea de Tidying Up With Marie Kondo.

Esta producción, aún sin nombre, tendrá el respaldo de la protagonista de Big Little Lies y de la actriz Molly Sims (Yes Man, Starsky & Hutch). Mientras que Clea Shearer y Joanna Teplin, fundadoras de The Home Edit y quienes han llevado su éxito a la organización a través del diseño en un libro, serán las conductoras del show.

En los episodios de una hora veremos dos proyectos de organización conformados por el sentido único de forma y función donde se nos presentará la ayuda a familias cotidianas y clientes famosos.

La serie aún no tiene fecha de estreno.